Spintona il vigilante dopo il furto al supermercato arrestato 41enne già bandito da Vicenza

Un cittadino marocchino di 41 anni è stato arrestato a Vicenza dopo aver tentato di rubare all'interno di un supermercato. Nel tentativo di fuggire, ha spintonato un vigilante, ma è stato prontamente bloccato dalle forze dell'ordine. L'uomo risultava già bandito dalla città e il suo gesto ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

