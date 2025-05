Spintona i poliziotti dopo un furto al supermercato fermato giovane già bandito da Lecce

Un giovane extracomunitario è stato arrestato a Lecce dopo un furto in un supermercato, dove ha spintonato i poliziotti nel tentativo di fuggire. Già noto alle forze dell'ordine e bandito dalla città, il giovane ha mostrato resistenza all'arresto, sollevando interrogativi sulla sicurezza e il controllo del territorio. L'incidente evidenzia le sfide legate alla gestione della criminalità minorile in contesti urbani.

Un giovane extracomunitario è stato fermato a Lecce per furto e resistenza all'arresto, dopo aver tentato di fuggire da un supermercato

