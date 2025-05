Spinazzola | Sono felice abbiamo realizzato il nostro sogno dopo tanto duro lavoro

Leonardo Spinazzola, terzino del Napoli, esprime la sua gioia per il trionfo della squadra nell'ottenere il quarto scudetto, condividendo le sue emozioni mentre festeggia insieme ai compagni sul lungomare. In un’intervista rilasciata a Rai 2, Spinazzola riflette su quanto sia stato importante il duro lavoro che ha portato a realizzare questo sogno calcistico. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Il terzino del Napoli, Leonardo Spinazzola, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai 2 parlando della stagione degli azzurri, direttamente dal pullman che è sfilato sul lungomare per festeggiare il quarto tricolore. Un estratto delle sue parole. Le dichiarazioni di Spinazzola. «Sono felice, abbiamo realizzato il nostro sogno dopo tanto duro lavoro. Ho dato una mano a questa cavalcata, cercando di dare sempre il massimo e sfruttando ogni occasione. Giocare esterno d’attacco mi piace, ma non ho fatto nulla. Sto davvero vivendo un’emozione incredibile», chiude il terzino praticamente afono a fine festa... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spinazzola: «Sono felice, abbiamo realizzato il nostro sogno dopo tanto duro lavoro»

