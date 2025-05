Spider-Man | Brand New Day cerca un volto alla Harris Dickinson! Chi sarà il nuovo player in scena?

"Spider-Man: Brand New Day", in uscita il 31 luglio 2026, si prepara a sorprendere i fan con nuove aggiunte al cast. Con le riprese in avvicinamento, cresce l'attesa per scoprire chi vestirà i panni del nuovo protagonista. I rumors indicano un possibile "Harris Dickinson-type" come volto per un ruolo chiave, alimentando le aspettative su questa attesa avventura dell'eroe di Marvel.

