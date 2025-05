Spezia trionfa 8-0 contro Ivrea e conquista la promozione in Serie B

In una straordinaria giornata di sport, lo Spezia trionfa con un clamoroso 8-0 contro l'Ivrea, conquistando così la promozione in Serie B. La squadra, guidata dal tecnico Salterio, ha mostrato un gioco scintillante, mettendo in mostra il talento dei suoi giocatori. Una vittoria storica che segna l'inizio di una nuova era per il club ligure, pronto a brillare nella categoria superiore.

SPEZIA 8 Ivrea 0 Asd Spezia: Sensi, Pozzi (82’ Lombardo), Fuggle, Adami, Monetini, Lovecchio (74’ Duce), Ciccarelli (54’ Manea ), Dezotti ( 58’ Dehima), Buono (69’ Barraza). A disposizione: Aliquò, Scattina, Del Freo, Sansevieri. All. Salterio Ivrea: Malandrone, Boccardo, Poltronieri, Dreo, Ruggeri, Ambrosi, Favole, Gonnet (80’ Ferraris), Mussano, Trabucco, Pipicella A disposizione: Dreon, Boccardo G Giachetto, Montecucco. All. Sasso Arbitro: Andrea Norci di Arezzo. Assistenti Christopher Terenziani e Tommaso Tivegna della Spezia Marcatori: 12’ Buono, 14’ Codeca, 19’ Buono, 29’ Codecà, 63’ Parodi, 76’ Adami, 82’ Pozzi, 86’Adami... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spezia trionfa 8-0 contro Ivrea e conquista la promozione in Serie B

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spezia trionfa 8-0 contro Ivrea e conquista la promozione in Serie B - Le aquilotte dominano con un 8-0 su Ivrea, festeggiando la promozione in Serie B davanti a un pubblico record. Si legge su sport.quotidiano.net

Spezia Primavera trionfa nel derby contro Pisa: vittoria 2-1 in trasferta - Reti: 57’ Viola, 62’ Felici, 90’ Cannarsa. PISA – Grande vittoria dello Spezia Primavera nel derby contro il Pisa. I ragazzi allenati da mister Claudio Terzi si sono imposti, in terra ... Segnala msn.com

Spezia Women vince 2-0 contro Tharros Oristano e si avvicina alla promozione in Serie B - ORISTANO – Lo Spezia Women domina anche nella difficile trasferta di Oristano contro la Tharros. Finisce 2-0 per le aquilotte che trovano però sulla loro strada l’ottimo portiere di casa Sotgia, brava ... Lo riporta msn.com

Scontri Spezia-Napoli, è iniziato tutto così! ???