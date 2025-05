Spezia batte il Catanzaro con gol di Wisniewski e prestazioni di Gori Cassata e Aurelio

Lo Spezia conquista una vittoria importante battendo il Catanzaro grazie al gol di Wisniewski e alle prestazioni straordinarie di Gori, Cassata e Aurelio. La partita si è contraddistinta per intensità e determinazione, con interventi cruciali che hanno garantito il controllo del gioco. La squadra ha dimostrato una solida coordinazione, mantenendo l'equilibrio e imponendo il proprio ritmo per portare a casa i tre punti.

Nel corso della partita, lo Spezia ha confermato il proprio livello con prestazioni solide e momenti di grande intensità . In una sfida combattuta, ogni intervento si è reso fondamentale per mantenere il vantaggio e l'equilibrio in campo. Il risultato è stato frutto di una squadra coordinata e determinata, capace di affrontare momenti chiave con decisione.

