Spezia batte Catanzaro 2-1 e raggiunge la finale playoff per la Serie A

Lo Spezia conquista la finale playoff per la Serie A dopo una combattuta vittoria contro il Catanzaro, chiudendo il match sul punteggio di 2-1. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra ligure ha saputo sfruttare le proprie occasioni, dimostrando determinazione e abilità. Con questa vittoria, lo Spezia si avvicina al sogno della massima serie, mentre il Catanzaro lotterà per la propria rivincita.

SPEZIA 2 CATANZARO 1 (Primo tempo 1-1) SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju (23’ st Reca); Vignali, Cassata (38’ st Elia), Nagy, Kouda (38’ st Falcinelli), Aurelio; P. Esposito (44’ st Colak), Di Serio (23’ st Bandinelli). A disp. Chichizola, Ferrer, S. Esposito, Lapadula, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi. All. D’Angelo. CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Cassandro, Scognamillo, Bonini, Quagliata; Pompetti, Petriccione (34’ st Pontisso); Buso (1’ st D’Alessandro), Iemmello, Ilie (21’ st Biasci); La Mantia (21’ st Pittarello). A disp. Gelmi, Borrelli, Antonini, Compagnon, Brighenti, Pagano, Seck... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spezia batte Catanzaro 2-1 e raggiunge la finale playoff per la Serie A

Cosa riportano altre fonti

Spezia batte Catanzaro 2-1 e raggiunge la finale playoff per la Serie A - SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju (23’ st Reca); Vignali, Cassata (38’ st Elia), Nagy, Kouda (38’ st Falcinelli), Aurelio; P. Esposito (44’ st Colak), Di Serio (23’ st Bandinelli). A d ... Secondo msn.com

Lo Spezia batte 2-1 il Catanzaro e continua la caccia alla Serie A: è in finale playoff - La Spezia - Sogna, lo Spezia. La sveglia giallorossa, quella di marca Catanzaro, suona troppo debolmente per svegliare una squadra che, forte del risultato dell'andata, si crogiola per mezz'ora prima ... Da ilsecoloxix.it

Spezia-Catanzaro 2-1: la finale è degli aquilotti, sfideranno la Cremonese - La Spezia, 25 maggio 2025 – Tutto facile? No, però lo Spezia batte il Catanzaro in rimonta per 2-1 e vola alla finale playoff contro la Cremonese: andata a Cremona mercoledì, ritorno al Picco domenica ... Da lanazione.it

CATANZARO-SPEZIA 0-2 ~ CHE PECCATO!! LO SPEZIA BATTE IL CATANZARO AL "CERAVOLO"!!