Spettacoli sfide musicali mercatini e buon cibo | torna il ' Poggio Street Festival'

Poggio Renatico si prepara a vivere quattro giorni di emozioni con la nona edizione del ‘Poggio Street Festival’, in programma dal 29 al 1 giugno. Musica, spettacoli, sfide musicali e mercatini attenderanno cittadini e visitatori, trasformando le vie e le piazze del centro in un vivace palcoscenico di socialità e buon cibo. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della cultura e del divertimento!

