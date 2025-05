Speranze di pace | il maxi-scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina visto da vicino

Il maxi-scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina del 26 maggio 2025 rappresenta un momento cruciale per le speranze di pace nel conflitto in corso. In questo articolo, vediamo da vicino la situazione nella regione di Chernihiv, un'area simbolica e strategica, e analizziamo l'impatto di questo importante scambio sui rapporti tra le due nazioni. Foto e testo di Giulia Palladini offrono uno sguardo ravvicinato a questa vicenda.

Il maxi-scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina Speranze di pace: il maxi-scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina visto da vicino. 26 Maggio 2025. Foto e testo di Giulia Palladini La regione di Chernihiv, dove ci troviamo, segna il punto piĂą a nord dell'Ucraina, confinante per metĂ con la Russia e per metĂ con la Bielorussia. Proprio qui, in un luogo non divulgabile per motivi di sicurezza, si conclude quello che da venerdì è il piĂą grande scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina mai avvenuto da febbraio 2022. Si tratta del sessantacinquesimo scambio dall'inizio dell'invasione "full scale", che ha visto il rilascio di 1000 prigionieri ucraini in cambio di 1000 prigionieri russi detenuti in Ucraina in tre diverse giornate...

