SPECIALE ELEZIONI Lo spoglio in diretta a Lusciano

Inizia lo spoglio elettorale a Lusciano, dove le urne si sono appena chiuse. I cittadini attenderanno con trepidazione l'esito, che potrà decretare il nuovo sindaco già al primo turno. Cinque i candidati in competizione: Giuseppe Mariniello, Marco Valentino, Rina Brunetto, Nicola Mottola e Antonio Vetrone. In caso di mancato superamento della soglia, si prospettano ulteriori sviluppi per il Comune.

