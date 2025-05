Speciale Elezioni Ceccano 2025 i risultati in diretta

Segui in diretta i risultati delle elezioni di Ceccano 2025! Oggi, alle 15:00, si chiudono le votazioni e, se nessun candidato raggiunge il 50% più uno dei voti, si preparerà un ballottaggio l'8 e 9 giugno. Cinque candidati si contendono la carica di sindaco, mentre 329 aspiranti consiglieri, suddivisi in 21 liste, cercano di conquistare un seggio. L'affluenza alle urne è...

Oggi alle 15:00 si chiudono le elezioni di Ceccano. Se non si raggiungerà il 50% delle preferenze più uno, si andrà al ballottaggio l'8 ed il 9 giugno. Sono cinque i candidato a sindaco mentre sono ben 329 i candidati al consiglio comunale, distribuiti in 21 liste. L'affluenza alle urne è stata... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Speciale Elezioni Ceccano 2025, i risultati in diretta

Su questo argomento da altre fonti

Elezioni amministrative, affluenza in calo di 6 punti: alle 23 vota il 43,85% - Affluenza in calo di quasi tre punti al primo turno delle elezioni amministrative. Si legge su ansa.it

Ceccano, parola alle urne: sfida a cinque per la fascia. Coalizioni in ordine sparso - Al via la due giorni per le elezioni comunali di Ceccano. Sono le uniche amministrative in Ciociaria, tra le sole nove nel Lazio e 117 in Italia. I cinque candidati a sindaco, in ... Scrive ilmessaggero.it

Grande partecipazione alle elezioni comunali, l'affluenza cresce ancora - Affluenza in crescita a Ceccano per le elezioni comunali. La rilevazione delle ore 19 fa segnare la partecipazione del 41,62% degli aventi diritto, in aumento rispetto al 36,58% rilevato alla stessa o ... ciociariaoggi.it scrive

Punti di Vista speciale Elezioni Ceccano Querqui