Speciale elezioni 2025 segui con noi la diretta dello spoglio elettorale per Assisi Monte Santa Maria Tiberina e Amelia

Segui con noi in diretta lo spoglio elettorale delle elezioni 2025 per Assisi, Monte Santa Maria Tiberina e Amelia. Clicca qui per il riepilogo dei voti ai candidati sindaci e alle liste. Alle 16.22, ad Amelia, il candidato Proietti sta guadagnando un chiaro vantaggio, superando il 60% dopo le prime quattro rilevazioni. Resta aggiornato sulle ultime novità!

Clicca qui per l riepilogo dei voti ai candidati sindaci e alle liste: Voto ad Assisi - Voto a Monte Santa Maria Tiberina Ore 16.22 - Ad Amelia, quarto comune per importanza nel ternano, sta decisamente prendendo il largo il candidato a sindaco Proietti che tocca quota 60 per centro dopo 4... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Speciale elezioni 2025, segui con noi la diretta dello spoglio elettorale per Assisi, Monte Santa Maria Tiberina e Amelia

