Spari in strada e moto incendiata due arresti nel Napoletano

A Castellammare di Stabia, una violenta lite tra gruppi rivali è sfociata in spari in strada e in un motociclo incendiato. Due uomini sono stati arrestati dopo aver reagito a un conflitto, sparando colpi di pistola, mentre i loro antagonisti hanno risposto dando fuoco a un mezzo. L'episodio si è verificato il 9 ottobre e solleva interrogativi sulla crescente tensione nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Reagirono ad una lite sparando alcuni colpi di pistola contro i rivali, che a loro volta si “vendicarono” incendiando un motoveicolo appartenente ad uno degli occupanti dell’abitazione dalla quale erano partiti i colpi. Una vicenda, avvenuta a Castellammare di Stabia il 9 marzo dello scorso anno, per la quale ora due persone sono finite ai domiciliari, mentre una terza viene attivamente ricercata. Questa mattina gli agenti del commissariato di polizia stabiese hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spari in strada e moto incendiata, due arresti nel Napoletano

Roma, duplice omicidio a Ottavia: spari in una falegnameria, corpi crivellati di colpi. A dare l'allarme il proprietario - A Ottavia, nella periferia di Roma, si è consumato un duplice omicidio in una falegnameria. Due uomini sono stati trovati morti, crivellati di colpi, dopo una sparatoria. 🔗continua a leggere

Spari in strada a Roma, uccisi un uomo e una donna - (ANSA) - ROMA, 15 APR - Un uomo e una donna sono stato uccisi a colpi d'arma da fuoco in strada a Roma ... i responsabili avrebbero sparato da una moto e sono scappati. Le due vittime pare ... 🔗Si legge su msn.com

Roma, spari in strada: uccisi un uomo e una donna. Raggiunti da una raffica di proiettili - Un uomo e una donna sono stato uccisi a colpi d'arma da fuoco in strada a Roma ... i responsabili avrebbero sparato da una moto e sono scappati. Le due vittime pare siamo cittadini cinesi che ... 🔗msn.com scrive

Magliana, spari in strada contro un pregiudicato che riesce a fuggire - Spari in strada mercoledì pomeriggio in via delle Vigne, alla Magliana. Un uomo in sella a uno scooter ha esploso quattro colpi di pistola contro un pregiudicato di 30 anni che si trovava in ... 🔗Si legge su roma.corriere.it