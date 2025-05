Sparatoria e raid incendiario dopo la lite stradale | due arresti e un ricercato

Due uomini sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari, mentre un terzo rimane ricercato, a seguito di un'inchiesta su una violenta lite stradale che ha sfociato in sparatoria e raid incendiario a Castellammare di Stabia. Le forze dell'ordine hanno effettuato i provvedimenti cautelari questa mattina, con l'obiettivo di garantire sicurezza e giustizia nell'area colpita dagli eventi.

Sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari due uomini, mentre un terzo risulta attualmente irreperibile, nell’ambito di un’inchiesta su un episodio di violenza avvenuto lo scorso anno a Castellammare di Stabia. I provvedimenti cautelari sono stati eseguiti stamattina dalla polizia... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Sparatoria e raid incendiario dopo la lite stradale: due arresti e un ricercato

