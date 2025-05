Spalletti parte la missione Mondiali | ecco i convocati due grandi novità

Luciano Spalletti dà il via alla sua missione verso la Coppa del Mondo 2026 con la Nazionale italiana. Le prime sfide si terranno a Oslo e Reggio Emilia, dove affronterà Norvegia e Moldavia. L'elenco dei convocati presenta due importanti novità, inaugurando così un nuovo capitolo nella corsa al torneo nordamericano, che includerà anche Estonia e...

La Nazionale di Luciano Spalletti riparte da Oslo e da Reggio Emilia per iniziare il cammino verso la Coppa del Mondo del 2026. Le prime due gare del Gruppo I, contro Norvegia e Moldov a, segnano anche il debutto ufficiale nella corsa al torneo nordamericano, in un girone che include anche Estonia e Israele. Due novità nella rosa. L’Italia torna dunque a giocare partite che contano, e lo fa con un gruppo di cui ormai “Lucianone” si fida e che mantiene alcune precise caratteristiche. Ma insieme alle tante conferme, ci sono anche due grandi novità: la prima è per la presenza di un debuttante assoluto, la seconda per un clamoroso (ma da molti atteso) ritorno... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Spalletti, parte la missione Mondiali: ecco i convocati, due grandi novità

Italia Under 17, i convocati di Favo per gli Europei. Oggi visita da parte di Spalletti - L'Italia Under 17, campione d'Europa in carica, è pronto a difendere il titolo conquistato a Cipro. Oggi, la squadra riceve la visita del ct Luciano Spalletti, che incoraggia i giovani talenti in vista degli imminenti Europei, in un’avventura che promette emozioni e sfide avvincenti. 🔗continua a leggere

Spalletti, parte la missione Mondiali: ecco i convocati, due grandi novità - La Nazionale di Luciano Spalletti riparte da Oslo e da Reggio Emilia per iniziare il cammino verso la Coppa del Mondo del 2026. Le prime due gare del ... 🔗Scrive thesocialpost.it

Spalletti annuncia i convocati della Nazionale: i 27 nomi - Il Commissario Tecnico Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 27 convocati per le prossime partite di qualificazione ai Mondiali. L’ Italia affronterà la Norvegia e la Moldova, due sfide cruciali. 🔗Secondo laziopress.it

Scatta la corsa ai Mondiali 2026, Coppola la sorpresa di Spalletti - ROMA (ITALPRESS) – Il cammino di qualificazione della Nazionale alla Coppa del Mondo del 2026 inizia dal doppio impegno a Oslo contro la Norvegia e a Reggio Emilia contro la Moldova. Tra venerdì 6 e ... 🔗Scrive msn.com