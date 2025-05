Spalletti convoca 27 azzurri | torna Acerbi la novità è Coppola

Luciano Spalletti ha convocato 27 giocatori per il cruciale incontro contro la Norvegia, fondamentale nel cammino verso il Mondiale 2026. Tra le novità spicca il ritorno di Francesco Acerbi, mentre il giovane Coppola si guadagna la sua chance. La partita di venerdì 6 giugno rappresenta un "spareggio" per la nazionale italiana, che si trova a dover affrontare l'unica avversaria per il tanto ambito posto aereo.

Ventisette azzurri per ritrovare il Mondiale, e torna Francesco Acerbi: comincerà dall’ostacolo più alto il cammino dell’Italia verso la Coppa del Mondo 2026. Venerdì 6 giugno la partita in casa della Norvegia è già una sorta di "spareggio" contro l’unica avversaria per il posto aereo del prossimo anno verso l’America. Erling Haaland ha superato l’infortunio che ne metteva il dubbio... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Spalletti convoca 27 azzurri: torna Acerbi, la novità è Coppola

Atletica, World Relays dolce per i colori azzurri! E’ mancata la medaglia ma si torna col sorriso dalla Cina - La Nazionale italiana di atletica ha concluso i Mondiali per Staffette di Guangzhou con risultati positivi, ottenendo quattro qualificazioni su cinque per i Mondiali di Tokyo 2020. 🔗continua a leggere

ATP Halle 2025: Jannik Sinner torna a difendere il titolo. Entry list con quattro azzurri - L’ATP Halle 2025 si prepara a regalare emozioni con Jannik Sinner che torna a difendere il titolo, nella già ricca entry list che vede quattro azzurri. 🔗continua a leggere

Spalletti convoca 27 azzurri, torna Acerbi e novità Coppola - Torna Acerbi in azzurro per le prime due partite di qualificazione ai Mondiali 2026, novita' Coppola per l'Italia: il ct azzurro, Luciano Spalletti ha convocato 27 giocatori per la sfida in casa della ... 🔗Si legge su msn.com

Italia, Luciano Spalletti ne chiama 27: tre ritorni e una novità - Il commissario tecnico della Nazionale ha diramato l'elenco ufficiale dei convocati per le partite con Norvegia e Moldavia ... 🔗Secondo msn.com

Nazionale, ecco tutti i convocati da Spalletti - Il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, ha diramato la lista di 27 calciatori convocati per le sfide contro Norvegia e Moldova: una novità assoluta e tre rientri eccellenti, ecco di chi si tratta ... 🔗msn.com scrive