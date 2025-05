SpaceX annuncia il nono volo di test di Starship Si riparte questa settimana

SpaceX si prepara a un nuovo lancio di prova della Starship, programmato tra il 27 e il 28 maggio, dopo aver identificato le cause del fallimento dell'ottavo volo. Questa missione includerà numerosi test sia per la navicella che per il primo stadio Super Heavy, segnando un passo cruciale nel cammino verso il rafforzamento delle capacità spaziali dell'azienda.

Accertate le cause che hanno portato al fallimento dell'ottavo volo di prova, SpaceX riproverà a lanciare Starship nella notte tra il 27 e il 28 maggio. Previsti tanti test non solo per la navicella ma anche per il primo stadio Super Heavy...

