Spaccia con la figlia in auto | arrestata

Una donna è stata arrestata mentre spacciava droga utilizzando la propria auto come un servizio di delivery. Per sfuggire ai controlli, si è portata con sé la figlia di due anni, nascondendo le dosi nel seggiolino della bambina. Dopo alcuni giorni di pedinamento, gli agenti sono riusciti a smascherare questa inquietante strategia, rivelando la gravità della situazione e l'incredibile spregiudicatezza della donna.

La dritta parla di una donna che ha messo in piedi una sorta di delivery della droga. Per non dare nell’occhio, si porta con sé la figlia di due anni. Di più: pare che le dosi siano nascoste proprio nel seggiolino della bimba. Ai ghisa bastano un paio di giorni di pedinamenti a distanza per capire che la segnalazione è giusta: la macchina gira la città, si ferma per pochi secondi in un posto e poi riparte. La Fiat 500 fa base in un palazzo di via Ornato: lì ci abita il compagno della trentaseienne Veronica C., il trentunenne in libertà vigilata Giuseppe Daniel R. Il blitz scatta nel primo pomeriggio di venerdì: i vigili in borghese del Comando di Zona 9, coordinati dal comandante Gianluca Mirabelli, agganciano l’utilitaria a mezzogiorno e iniziano a monitorarne gli spostamenti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spaccia con la figlia in auto: arrestata

