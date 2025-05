Sottocorona annuncia maltempo molto esteso e piogge veramente intense | dove colpiscono

Sottocorona avvisa di un maltempo esteso, con piogge intense che interesseranno varie regioni. Mentre ci avviciniamo all'estate e all'ultima settimana di maggio, è fondamentale sapere cosa ci riserva il meteo. Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, fornisce le previsioni dettagliate per la giornata odierna, lunedì 26 maggio, evidenziando le prime piogge al nord e gli sviluppi successivi.

Si entra nell'ultima settimana di maggio e si avvicina sempre di più l'estate. Che tempo dobbiamo aspettarci? A fornirne le previsioni meteo giorno per giorno è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7: "La previsione per la giornata di oggi, lunedì 26 maggio, vede qualche pioggia al nord, in maniera isolata sono anche abbastanza intense, sono piccole zone, poi quando si arriva in pianura, l'Emilia Romagna, forse qualche nuvola debole sulle coste del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, quindi è solo sulla parte interna o montuosa. Sulle zone interne del centro qualche debole pioggia, anche qui parliamo dell'Appennino nel pomeriggio, al sud poco o niente...

