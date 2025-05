Sostenibilità ‘Orizzonte Sila’ | coniugare sviluppo e tutela ambiente per territorio montano

L'associazione 'Orizzonte Sila' si propone di coniugare sviluppo economico e tutela ambientale nel territorio montano della Sila. Attraverso il coinvolgimento di comunità, esperienze e storie locali, mira a creare un laboratorio d'idee per promuovere pratiche sostenibili che rispettino l'ambiente, favorendo una crescita equilibrata e duratura per il futuro della regione.

(Adnkronos) – Tutelare il territorio montano rendendo possibile allo stesso tempo uno sviluppo economico e sociale rispetto dell'ambiente. Coinvolgendo luoghi, persone, esperienze e storie. E' l'obiettivo dell'associazione 'Orizzonte Sila', che punta ad essere un vero e proprio laboratorio d'idee per coinvolgere istituzioni e comunità nello sviluppo del territorio dell'altopiano silano in Calabria.

