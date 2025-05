Sostenere la lettura tra gli studenti e ripensare la carta cultura giovani e del merito Il Ministero ampliare la platea mantenendo il principio del merito

Il ministero della Cultura si impegna a sostenere la lettura tra gli studenti, proponendo un ampliamento della carta cultura giovani e del merito, mantenendo un focus sul principio del merito stesso. Durante la seduta del 21 maggio alla Camera dei Deputati, è stata discussa un’interrogazione parlamentare presentata dalla deputata Irene Manzi e dai colleghi Orfini e Berruto, in merito agli effetti della sostituzione della 18App.

Durante la seduta del 21 maggio alla Camera dei Deputati, è stata presentata un' interrogazione parlamentare da parte della deputata Irene Manzi e dei colleghi Orfini e Berruto riguardante gli effetti prodotti dalla sostituzione della cosiddetta 18App, l'iniziativa tramite cui poter usufruire del bonus cultura, con la " Carta cultura giovani " e la " Carta del merito ".

