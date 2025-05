Sostegno decreto sulla continuità didattica | il Tar respinge istanza presentata dai sindacati

Il TAR del Lazio ha respinto l'istanza cautelare presentata dai sindacati FLC CGIL e Gilda-UNAMS contro il decreto ministeriale 32/2025, che stabilisce le regole per la continuità didattica dei docenti a tempo determinato sui posti di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026. Questa decisione segna un passo importante nel dibattito sulla stabilità del personale educativo e sulle conseguenze per l'istruzione degli studenti con disabilità.

