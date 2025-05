Sostegno 2025 | 12 300 posti per la primaria solo 1 800 per la secondaria II grado

Il decreto n. 75 del 24 aprile 2025 segna un passo significativo per il sostegno nella scuola, con la creazione di 20.700 posti destinati a docenti con tre anni di servizio. Di questi, 12.300 sono riservati alla primaria, mentre solo 1.800 alla secondaria di secondo grado. Le Università sono attese alla pubblicazione dei bandi dopo il 3 giugno, aprendo nuove opportunità per il personale docente.

Con il decreto n. 75 del 24 aprile 2025, il MIM ha dato attuazione ai percorsi universitari per il sostegno riservati ai docenti con tre anni di servizio. I posti sono 20.700, di cui 12.300 per la primaria. Le Università dovranno pubblicare i bandi dopo il 3 giugno, scadenza per l’inserimento dell’offerta formativa Posti disponibili . Sostegno 2025: 12.300 posti per la primaria, solo 1.800 per la secondaria II grado Scuolalink... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Sostegno Indire: obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025. A dirlo il Presidente - Il Presidente Francesco Manfredi annuncia un ambizioso obiettivo: formare 19mila docenti specializzati in sostegno entro dicembre 2025. 🔗continua a leggere

Detrazione corso di sostegno TFA nel 730/2025, limiti e istruzioni - Chi segue un corso di sostegno TFA (Tirocinio Formativo Attivo) può accedere a delle detrazioni fiscali? Quali spese possono essere agevolate? Ecco cosa dice l'Agenzia delle Entrate. 🔗Si legge su money.it

Corsi sostegno INDIRE, verso avvio entro giugno per triennalisti e titoli esteri - L’attesa per l’avvio dei corsi INDIRE di specializzazione sull’insegnamento di sostegno sta per concludersi. Secondo quanto dichiarato da Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della ... 🔗Lo riporta orizzontescuola.it

Abilitazione Sostegno INDIRE 2025: Requisiti, Crediti, Esame Finale e Costi. Il punto di EIFORM - Nel 2024/2025, si apriranno numerose opportunità per ottenere la specializzazione sul sostegno per i docenti italiani, grazie ai nuovi decreti ministeriali che regolano l’accesso ai corsi di formazion ... 🔗Scrive orizzontescuola.it