Sospetto caso di febbre Dengue | scatta la disinfestazione

Un sospetto caso di febbre dengue a Brescia ha attivato un allerta sanitaria nella città. L’Ats ha informato il Comune, il quale ha prontamente avviato un piano straordinario di disinfestazione anti-zanzare per prevenire la diffusione della malattia, programmato per il 27 maggio nella zona di via...

