Sospetto caso di Dengue a Brescia scatta la disinfestazione anti zanzare

A Brescia è stato segnalato un sospetto caso di dengue importato dall’estero. In risposta a questa emergenza sanitaria, il Comune ha programmato una disinfestazione anti zanzare, prevista per martedì 27 maggio, per prevenire ulteriori contagi. L’intervento interesserà diverse aree della città, mirato a garantire la sicurezza della popolazione.

Nella città di Brescia è stato individuato un possibile caso di Dengue importato dall'estero. Per evitare contagi, in via preventiva il Comune ha annunciato che nella giornata di domani, martedì 27 maggio, verrà svolto un capillare intervento anti zanzare in diverse parti della città...

