Sospeso il sindaco di Sorrento Massimo Coppola arrestato mentre intasca una tangente

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, è stato sospeso dalle sue funzioni dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, dopo il suo arresto avvenuto la scorsa settimana per corruzione. L'accusa è di aver intascato una tangente, gettando un'ombra sulla sua amministrazione. Continua a leggere per ulteriori dettagli su questa vicenda che scuote la città.

Nella giornata odierna, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha sospeso dalle sue funzioni il sindaco di Sorrento Massimo Coppola, arrestato la scorsa settimana e ora in carcere... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Sospeso il sindaco di Sorrento Massimo Coppola, arrestato mentre intasca una tangente

