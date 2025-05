Sospensione idrica per riparazione urgente a Lanciano

Oggi, lunedì 26 maggio 2025, la Sasi ha annunciato una sospensione idrica a Lanciano per lavori di riparazione urgente sulla rete idrica principale. L'intervento è stato ritenuto necessario per evitare potenziali disagi o pericoli per la cittadinanza. Maggiori dettagli seguiranno sull'impatto e la durata della sospensione.

Sospensione idrica per riparazione urgente a Lanciano oggi, lunedì 26 maggio 2025. A renderlo noto è la Sasi. "A seguito di un lavoro urgente di riparazione alla rete idrica principale che potrebbe arrecare disagio eo pericolo a persone o cose - si legge nell'avviso - si necessita di un...

