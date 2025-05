Sorsi e Morsi sotto le stelle riapre la stagione estiva al Rooftop Le Terrazze al Colosseo

Ritorna la magia dell'estate con "Sorsi e Morsi sotto le stelle", l'esclusivo aperitivo panoramico de Le Terrazze al Colosseo! Domenica 1 e lunedì 2 giugno, dalle 17.30 alle 22.30, questo evento imperdibile vi porterà a vivere una serata incantevole, immersi in una delle location più affascinanti di Roma. Non perdete l'occasione di brindare sotto il cielo romano, godendo di una vista mozzafiato!

