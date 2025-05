Sorpreso a smontare pluviali e grondaie in rame da una palazzina a Porta Nuova inseguito e denunciato

Un ragazzo di 24 anni è stato denunciato dalla polizia in quanto ritenuto responsabile del reato di furto di pluviali in rame. Nello specifico, la scorsa notte è arrivata alla sala operativa la segnalazione di un uomo che, nel quartiere Porta Nuova, stava rimuovendo grondaie da una palazzina...

