Sorpreso a rubare merce in un supermercato spintona due agenti | arrestato

Un sabato mattina tranquillo a Lecce si è trasformato in un episodio di tensione quando un giovane, sorpreso a rubare in un supermercato, ha spintonato due agenti intervenuti per fermarlo. L'episodio, avvenuto in via Stanislao Sidoti, ha richiesto un intervento immediato da parte della polizia dopo la segnalazione di un furto in corso.

