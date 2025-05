Sorpresi a rubare di notte agente ferito alla testa

Un colpo audace si è trasformato in violenza a Reggio Emilia, dove un agente di polizia è rimasto ferito alla testa mentre cercava di fermare un tentativo di furto in una tabaccheria. I ladri, scoperti durante l'azione, hanno reagito colpendo l'agente con un arnese da scasso, costringendolo a dieci giorni di prognosi. La polizia è comunque riuscita ad arrestare un 41enne coinvolto nell'episodio.

Reggio Emilia, 26 maggio 2025 – Si introducono in una tabaccheria per rubare, vengono scoperti e colpiscono un agente con un arnese da scasso, causandogli dieci giorni di prognosi. Ma la polizia è riuscita ad arrestare un 41enne. Tutto è accaduto nella notte fra sabato e domenica, dopo che un residente aveva segnalato di una possibile effrazione nella tabaccheria di via Tassoni, al civico 80, con due persone dal volto coperto. All’arrivo degli agenti un uomo è uscito dalla tabaccheria e ha iniziato a colpire più volte alla testa il poliziotto che cercava di fermarlo, per poi darsi alla fuga a piedi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sorpresi a rubare di notte, agente ferito alla testa

