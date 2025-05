Sorpresi a Pisa con soldi e preziosi rubati in un appartamento a Empoli

Tre cittadini stranieri, pluripregiudicati e senza fissa dimora, sono stati fermati a Pisa con 2.400 euro in contanti e preziosi rubati da un appartamento a Empoli. I sospetti, a bordo di un veicolo con targa francese, sono stati scoperti durante un controllo in via Fiorentina, aprendo la strada a ulteriori indagini su attività illecite nella zona.

Sono finiti nei guai tre cittadini stranieri, pluripregiudicati e senza fissa dimora, che la scorsa settimana sono stati fermati a Pisa in via Fiorentina a bordo di un veicolo con targa francese. Sottoposti a controllo sono stati trovati in possesso di 2.400 euro in contanti e di un ingente... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Sorpresi a Pisa con soldi e preziosi rubati in un appartamento a Empoli

Su questo argomento da altre fonti

Sorpresi a Pisa con soldi e preziosi rubati in un appartamento a Empoli; Cittadinanza onoraria alla scuola di paracadutismo; Presidio davanti la Prefettura di Pisa contro il 'dl Sicurezza'; Regata delle Repubbliche Marinare: il Galeone Rosso chiude al terzo posto, vince Genova. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pisa, sradicano e rubano bancomat ma… è senza soldi - PISA – Con un autocarro agganciano e sradicano un bancomat ma poi si accorgono che… era senza soldi. Tutto è avvenuto ... ma hanno avuto una brutta sorpresa quando si sono accorti che il ... 🔗Riporta blitzquotidiano.it

Etg - Guanzate, domestico ladro: ha rubato orologi, preziosi e soldi