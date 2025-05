Sorpresa Napoli scelto già l’erede di Conte | la proposta di De Laurentiis è irrinunciabile!

Il Napoli è pronto a voltare pagina, con Aurelio De Laurentiis che ha già individuato il successore di Antonio Conte. Mentre la stagione si chiude, la dirigenza azzurra lavora incessantemente per garantire un futuro promettente, presentando una proposta allettante che potrebbe cambiare le sorti della squadra. Scopriamo i dettagli di questa clamorosa mossa e l’identità del possibile nuovo erede.

Il Napoli si prepara a salutare Antonio Conte. Intanto, Aurelio De Laurentiis ha dato vita ad una clamorosa proposta. La stagione del Napoli si è ormai conclusa, ma la società azzurra non può assolutamente fermarsi. Il futuro di Antonio Conte è più che mai in bilico, motivo per il quale servirà individuare il possibile erede. In realtà, Aurelio De Laurentiis starebbe lavorando proprio in questa direzione da diverse settimane. Non a caso, il patron avrebbe già scelto l'erede del tecnico salentino. Il Napoli ha scelto Allegri: le ultime sul nuovo allenatore del club azzurro. Sono ore molto calde in casa Napoli...

