Sorpresa col modello Genova il centrosinistra vincerebbe le elezioni ma serve il campo extra-large – Il sondaggio

Un recente sondaggio di Swg per TgLa7 rivela che il centrosinistra, trainato dal Pd di Elly Schlein, potrebbe vincere le prossime elezioni, ma per farlo deve formare un'alleanza extralarge. Il partito registra un incremento nei consensi, passando dal 22,5% al 22,8%, ma rimane ancora distante da Fratelli d’Italia, suggerendo la necessità di strategie unitarie per superare gli avversari.

È il Pd di Elly Schlein il partito che guadagna più consensi nell’ultima settimana. È quanto emerge dal sondaggio sugli orientamenti di voto di oggi, 26 maggio, realizzato da Swg per il TgLa7. Il Partito democratico passa dal 22,5% al 22,8%. La distanza che lo separa da Fratelli d’Italia resta però pressoché intatta. Il partito della premier Giorgia Meloni cresce infatti dal 30,3% al 30,5%. Restano pure invariati i consensi per il Movimento 5 stelle (fermo al 12,4%) e per la Lega (8,4%). Scendono invece Forza Italia (da 8,3% a 8%) e Alleanza Verdi-Sinistra (da 6,7% a 6,5%). Si muovono poco i partiti più centristi... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Sorpresa, col modello Genova il centrosinistra vincerebbe le elezioni (ma serve il campo extra-large) – Il sondaggio

Modello Genova? Vince il centrosinistra largo e Schlein ci spera (ma per Orlando non è esportabile) - "Testardamete unitari", ripete la segretaria del Pd. “Non sono il regista dell’operazione Salis”, dice Orlando, “semplicemente ho proposto alle forze della coalizione di mettere in campo una candidatu ... 🔗Scrive ilfoglio.it

Centrosinistra prende Genova e tiene Ravenna.Matera e Taranto al ballottaggio - Roma, 26 mag. (askanews) - Genova e Ravenna al centrosinistra, Taranto e Matera verso il ballottaggio con i progressisti comunque avanti. E' ... 🔗Come scrive notizie.tiscali.it

Comunali. Prime proiezioni: Genova e Ravenna al centrosinistra al primo turno - Urne chiuse alle 15 di lunedì. Si va verso il ballottaggio per Taranto e Matera. Stabile il dato sull'affluenza, al 56,29% contro il 56,32% della tornata precedente ... 🔗Secondo msn.com