Sorelle Cappa intercettato il padre Ermanno | cosa disse dopo il delitto

Dopo il tremendo delitto, le parole di Ermanno Cappa riecheggiano tra le sorelle, come ombre in un paesaggio sfocato. Alcuni dettagli, pur nel loro apparente insignificanza, tornano a galla, invadendo la memoria. È un viaggio tra sussurri e silenzi, un'analisi di ciò che resta impresso. Le impronte emotive lasciate da quel momento tragico si rivelano più indelebili del previsto, aprendo alla ricerca di verità sommerse.

Certe immagini restano impresse come impronte in un terreno troppo morbido. E non si cancellano, nemmeno con il tempo. Alcuni dettagli, benché apparentemente secondari, continuano a galleggiare sulla superficie del racconto. Basta un accento, un gesto, un ricordo rimesso in circolo per riaprire domande sopite. E il caso Garlasco, da sempre avvolto da una fitta coltre di attenzione mediatica, è uno di quei racconti dove anche chi sta ai margini finisce per ritrovarsi sotto i riflettori. Leggi anche: Gemelle Cappa, la furia di Selvaggia Lucarelli: “Cosa state facendo!” La memoria collettiva si aggrappa a volti, posture, scelte sbagliate... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it