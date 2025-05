Sono stata bullizzata il giorno del mio 18esimo compleanno mi hanno lasciata sola | le confessioni di Alessia Pecchia di Amici 24

Alessia Pecchia, protagonista di Amici 24, si racconta a "Verissimo" in un'intensa confessione personale. A distanza di anni, la ballerina di 23 anni ripercorre il doloroso episodio di bullismo subito il giorno del suo 18esimo compleanno e la solitudine che ne è seguita. La sua storia di resilienza e determinazione la porta finalmente davanti ai riflettori, esprimendo il sogno di una carriera nella danza che ha combattuto per realizzare.

Dalla pista da ballo ai riflettori di Amici 24. Alessia Pecchia è stata ospite a “Verissimo” domenica 25 maggio, dove si è raccontata a 360 gradi. Dopo anni di tentativi, la ballerina originaria di Fondi (Latina), 23 anni, è riuscita ad accedere alla scuola più famosa della tv: “Ho provato ad entrare ad Amici per 7 anni”, ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin. Alessia ha portato nel programma il suo stile inconfondibile nel latino-americano, frutto di una carriera che l’ha vista diventare campionessa del mondo WDSF nella categoria Solo Femminile Adulti. “Diventare professionista ad Amici è sempre stato uno dei miei sogni nel cassetto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono stata bullizzata, il giorno del mio 18esimo compleanno mi hanno lasciata sola”: le confessioni di Alessia Pecchia di Amici 24

