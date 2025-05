Sono costretto a dirottare l’aereo un passeggero che ha tentato di aprire il portellone | l’annuncio choc del pilota durante il volo di ritorno dal Giappone

Durante un volo di ritorno dal Giappone, il passeggero di un Boeing 787-9 Dreamliner ha tentato di aprire un portellone, costringendo il pilota a dirottare l'aereo per un atterraggio di emergenza a Seattle. L'incidente, avvenuto sul volo 114 della All Nippon Airways, ha generato attimi di panico tra i passeggeri, un evento che ha scosso il normale viaggio di ritorno da Tokyo.

Paura sul volo 114 della compagnia giapponese All Nippon Airways. L'aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Seattle dopo che un passeggero ha cercato di aprire una delle porte d'uscita del Boeing 787-9 Dreamliner in pieno volo. Il velivolo era partito dall'aeroporto Haneda di Tokyo ed era diretto a Houston, in Texas. Dopo nove ore di viaggio, quando ne mancavano circa tre alla destinazione, il comandante ha deciso di deviare la rotta. L'aereo è atterrato in sicurezza alle 4:19 del mattino, ora locale. "La polizia del porto di Seattle è stata chiamata a causa delle segnalazioni di un passeggero che ha tentato di aprire le porte di uscita durante il volo", ha dichiarato Chris Guizlo, portavoce del porto di Seattle...