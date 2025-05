Sondaggio Mentana una sorpresa dopo il voto | ecco tutte le cifre

Nel recente sondaggio condotto da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, emerge una sorpresa post-voto: sia Fratelli d'Italia che il Partito Democratico mostrano segnali di avanzamento. Fratelli d'Italia, guidato da Giorgia Meloni, si conferma leader con il 30,5% dei consensi, evidenziando un incremento dello 0,2% rispetto alla settimana precedente. Scopriamo di più sulle cifre e le dinamiche politiche attuali.

Avanzano sia Fratelli d'Italia che il Partito democratico nell'ultima rilevazione condotta da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Il partito di Giorgia Meloni continua a dominare la classifica delle forze politiche col 30,5% e un aumento dello 0,2% dei consensi rispetto alla settimana scorsa. Dello 0,3 invece l'incremento per i dem di Elly Schlein, che ora si attestano al 22,8%. La distanza tra i due partiti resta comunque enorme, pari a quasi 8 punti. Al terzo e quarto posto, stabili e senza alcuna variazione in una settimana, ci sono il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e la Lega di Matteo Salvini: i pentastellati restano fermi al 12,4%, mentre il Carroccio all'8,4... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it