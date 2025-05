Sondaggi politici Fratelli d’Italia e Pd crescono M5S e Lega stop

Un recente sondaggio Swg per il Tg La7 rivela un significativo balzo in avanti per Fratelli d'Italia e il Partito Democratico, mentre Movimento 5 Stelle e Lega stagnano o registrano una flessione. Con Fratelli d'Italia che raggiunge il 30,5%, il panorama politico italiano si delinea con chiare tendenze in vista delle prossime elezioni. Scopriamo i dettagli di queste rilevazioni.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e Pd crescono, gli altri partiti rimangono fermi o calano. Il sondaggio Swg per il Tg La7 delinea il quadro con le intenzioni di voto in caso di elezioni politiche oggi. Fratelli d'Italia cresce ancora. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% e sale al 30,5%. In ascesa anche il .

