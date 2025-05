Sondaggi politici Fratelli d’Italia e Pd crescono M5S e Lega stop

Nei recenti sondaggi politici condotti da Swg per Tg La7, emerge una crescita significativa per Fratelli d’Italia e il Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle e la Lega registrano una stagnazione o un calo. Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, continua a guadagnare consensi, raggiungendo il 30,5%. L'analisi offre uno spaccato aggiornato delle preferenze elettorali degli italiani.

