Sondaggi il dato che fa impazzire la sinistra | dove vola FdI

Il recente sondaggio di SWG per il TG La7 rivela un nuovo balzo di Fratelli d'Italia, guidato da Giorgia Meloni, che raggiunge il 30,5%. Mentre il panorama politico italiano si attesta su posizioni consolidate, emergono piccoli cambiamenti tra i partiti minori. Questo dato, che suscita preoccupazioni nella sinistra, potrebbe avere ripercussioni significative in vista delle prossime elezioni.

Cresce ancora il partito di Giorgia Meloni che tocca il 30,5 per cento. Nella nuova rilevazione settimanale realizzata da SWG per il TG La7, condotto da Enrico Mentana, il panorama politico italiano si conferma stabile, ma con alcuni piccoli movimenti interessanti tra i partiti minori. Fratelli d'Italia si mantiene saldo in vetta con il 30,5%, in crescita di 0,2 punti rispetto alla settimana scorsa. Segue il Partito Democratico, che guadagna 0,3% e sale al 22,8%, confermando una tendenza positiva. Il Movimento 5 Stelle resta stabile al 12,4%, invariata la Lega all'8,4%, mentre Forza Italia cala al 8,0% (-0,3%)... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sondaggi, il dato che fa impazzire la sinistra: dove vola FdI

Sondaggio Mentana, il dato che fa impazzire la sinistra: dove vola FdI - Cresce ancora il partito di Giorgia Meloni che tocca il 30,5 per cento. Nella nuova rilevazione settimanale realizzata da SWG per il TG La7, condotto ... 🔗iltempo.it scrive

Conte fa volare i 5S ma frena il Pd: e i giallorossi non sfondano - Euromedia Research di Alessandra Ghisleri non ha un dato recente ma l’ultima rilevazione ... numeri da registrare con prudenza, come fa notare uno studioso quale Ilvo Diamanti: “Questi ... 🔗Lo riporta repubblica.it

Sondaggi politici, quali sono i partiti che salgono e quelli che arretrano rispetto a un anno fa - Nel 2024, secondo il sondaggio Dire-Tecnè ... 28,6% resta il primo partito stabile nei consensi rispetto a un anno fa (+0,1%). Ha migliorato invece la sua performance il Pd, ora 23,7%: nel ... 🔗Scrive fanpage.it