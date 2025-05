Sondaggi Fratelli d’Italia e Pd in crescita Stop M5S e Lega

Un recente sondaggio Swg per il Tg La7 rivela un crescendo per Fratelli d’Italia e il Partito Democratico, mentre Movimento 5 Stelle e Lega sembrano subire un arresto. Questi dati delineano un chiaro panorama politico italiano, in vista di una potenziale tornata elettorale, evidenziando la formazione di due principali poli che potrebbero influenzare il futuro del paese.

Il sondaggio Swg per il Tg La7 restituisce un'immagine abbastanza chiara del panorama politico italiano in vista di una possibile chiamata alle urne. Le intenzioni di voto confermano un trend che sta consolidando due poli principali: da una parte Fratelli d'Italia, partito guida della coalizione di centrodestra, dall'altra il Partito democratico, riferimento principale del centrosinistra. Entrambi i partiti mostrano una leggera ma significativa crescita, mentre la maggior parte degli altri schieramenti resta stabile o registra un calo, confermando un sistema politico sempre più polarizzato. Il dato più eclatante riguarda la crescita di Fratelli d'Italia, che raggiunge ora il 30,5%, superando per distacco tutte le altre forze politiche...

