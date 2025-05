Soldi e Rolex in cambio di visti | nei guai funzionari dell’ambasciata del Bangladesh Volevano corrompere un parlamentare di FdI

Due funzionari dell'ambasciata del Bangladesh a Dhaka sono finiti nei guai per aver tentato di corrompere un parlamentare di Fratelli d'Italia, offrendo soldi e Rolex in cambio di un'accelerazione nella concessione di visti di lavoro. I cittadini bengalesi disposti a pagare fino a 15mila euro potevano beneficare di un processo burocratico notevolmente semplificato. Scopri di più su questa vergognosa vicenda di corruzione.

Per i cittadini del Bangladesh disposti a pagare 15mila euro, il processo burocratico per ottenere un visto di lavoro per l'Italia era molto più veloce. Merito di due funzionari dell'ambasciata a Dhaka che approvavano le pratiche, ora sono accusati di corruzione... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Soldi e Rolex in cambio di visti: nei guai funzionari dell’ambasciata del Bangladesh. Volevano corrompere un parlamentare di FdI

