Softball | rese note le avversarie delle 3 amichevoli dell’Italia per le All Star Series

La nazionale italiana di softball, sotto la guida del nuovo manager Craig Montvidas, si prepara a un'estate internazionale ricca di sfide. In vista delle All Star Series, sono state rese note le avversarie delle tre amichevoli che si svolgeranno in Lombardia il 27 e 28. Un'importante occasione per testare la preparazione delle azzurre in vista dei prossimi eventi competitivi.