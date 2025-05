' Social e democrazia' a Valenzano un incontro per riflettere sul potere delle piattaforme digitali

Mercoledì 28 maggio 2025, Valenzano ospiterà un incontro dedicato al potere delle piattaforme digitali e al loro impatto sulla democrazia. Questo evento, parte del calendario di iniziative della Città dell’Innovazione, offrirà un'opportunità per riflettere e discutere su come i social network influenzano il dibattito pubblico e la partecipazione civica nella nostra società contemporanea.

Prosegue il calendario di Valenzano, Città dell'Innovazione con un nuovo appuntamento che mette al centro uno dei temi più discussi del nostro tempo: il rapporto tra social network e democrazia. Mercoledì 28 maggio 2025, alle ore 19.00, presso l'Enoteca Enò (via Bari 221, Valenzano)

"Social e democrazia": il 28 maggio a Valenzano un incontro sul potere (e i rischi) delle piattaforme digitali - VALENZANO – Un confronto pubblico per riflettere sul potere, le ambiguità e le sfide poste dai social network in relazione alla democrazia.