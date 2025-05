Sm Aism e Comune di Milano insieme per una città più inclusiva e accessibile

L'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e il Comune di Milano hanno avviato una collaborazione strategica per promuovere un ambiente urbano più inclusivo e accessibile. Questa iniziativa mira a creare una comunità che abbraccia tutti, favorendo relazioni e prossimità, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno. L'annuncio è stato presentato oggi, sottolineando l'importanza di una città accogliente per tutti i cittadini.

(Adnkronos) – Un’alleanza strategica per rendere la città un luogo che non lascia indietro nessuno, dove la cura diventa relazione, prossimità, comunità. È l’obiettivo del percorso condiviso tra l’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e il Comune di Milano presentato oggi, nel capoluogo lombardo nel corso del convegno ‘Verso un patto per Milano per la sclerosi . L'articolo Sm, Aism e Comune di Milano insieme per una città più inclusiva e accessibile proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sm, Aism e Comune di Milano insieme per una città più inclusiva e accessibile

Sm, Aism e Comune di Milano insieme per una città più inclusiva e accessibile - Presentato oggi il progetto che si inserisce all’interno della Settimana nazionale della sclerosi multipla Un’alleanza strategica per rendere la città un luogo che non lascia indietro nessuno, dove la ... 🔗Segnala msn.com

Aism e il Comune di Milano insieme per una città più inclusiva e accessibile - MILANO – Milano è una città che corre, innova, e attrae. Ma c’è una Milano che ogni giorno si muove con fatica, affrontando scale, attese, barriere invisibili. È la Milano delle oltre 3.000 persone ch ... 🔗dire.it scrive

Dal Consiglio di Stato una lezione di diritto all’abitare al Comune di Milano: purtroppo non un caso isolato - È onere del Comune provvedere a concludere l'assegnazione dell’alloggio richiesto, prima di ritenere abusiva la situazione in cui versa colui che è in attesa del procedimento ... 🔗Riporta ilfattoquotidiano.it