SlowLake Como un lungo ponte dal Castello Baradello all' Isola Comacina

Scopri SlowLake, il lungo ponte che collega il Castello Baradello all'Isola Comacina, pronto a sorprenderti con un weekend lungo per il 2 giugno! Immergiti nel relax, nella scoperta e nel divertimento con le nostre imperdibili proposte: visita Palazzo Terragni, esplora la Basilica di San Carpoforo, avventurati nella Cava di Camerlata e goditi una Notte al Castello, oltre alle rinomate Terme di Como Romana e i Fortini.

Sta per arrivare un bel weekend lungo grazie alla festività del 2 giugno. E SlowLake ha pensato a diverse super proposte all'insegna del relax, della scoperta e del divertimento! Palazzo Terragni, Basilica di San Carpoforo, Cava di Camerlata, Notte al Castello, Terme di Como Romana, Fortini e...

