Sky Inclusion Days e Sky TG24 Live In Milano | due giorni per cambiare il futuro tra dialogo e diversità

Sky Italia presenta "Sky Inclusion Days" e "Sky TG24 Live" a Milano, due giornate dedicate al cambiamento sociale e alla promozione del dialogo. Attraverso dibattiti e approfondimenti, l'evento mira a esplorare le trasformazioni in corso, incoraggiando l'inclusione e la valorizzazione delle diversità. Un'opportunità per riflettere insieme su un futuro più consapevole e realmente inclusivo.

Raccontare i grandi cambiamenti in atto, promuovere lo scambio di idee e il dialogo, analizzare il presente per guardare al futuro di una società più consapevole, realmente inclusiva e capace di valorizzare le differenze. Con questo spirito Sky Italia organizza due giorni di incontri e approfondimenti che il 3 e 4 giugno vedranno il Teatro Dal Verme di Milano trasformarsi in un set... 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky Inclusion Days e Sky TG24 Live In Milano: due giorni per cambiare il futuro tra dialogo e diversità

