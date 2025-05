Sit della Cisl all’ambasciata israeliana a Roma per invocare l’immediato cessate il fuoco a Gaza

La Cisl ha organizzato un sit-in davanti all'Ambasciata israeliana a Roma il 25 maggio, chiedendo un immediato cessate il fuoco a Gaza. L'evento, guidato dalla segretaria generale Daniela Fumarola, ha riunito cittadini e attivisti per sollecitare una soluzione pacifica al conflitto, evidenziando l'urgenza di misure umanitarie e di dialogo tra le parti coinvolte.

Sit-in della Cisl domenica 25 maggio davanti all’Ambasciata israeliana a Roma per invocare l’immediato cessate il fuoco a Gaza. L’iniziativa, alla presenza della segretaria generale Daniela Fumarola, si è svolta dalle 10 alle 12, in Piazzale Don Giovanni Minzoni, davanti all’ambasciata israeliana, per invocare la fine delle ostilità, la ripresa di negoziati democratici, la liberazione di tutti gli ostaggi e la costruzione di una pace giusta e duratura, che punti al traguardo di “due popoli, due Stati”. “Serve uno stop immediato alla violenza – ha dichiarato Fumarola – per fermare il disastro umanitario in corso, permettere l’ingresso degli aiuti internazionali e sostenere una popolazione stremata, composta da donne, bambini e civili innocenti che nulla hanno a che fare con il terrorismo di Hamas... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sit della Cisl all’ambasciata israeliana a Roma per invocare l’immediato cessate il fuoco a Gaza

