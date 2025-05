Sistemi di trasporto integrati a Bari | spesi oltre 100mila euro di incentivi per l' acquisto dei biglietti

A Bari, il progetto MaaS For Italy ha superato i 100.000 euro in incentivi per l'acquisto dei biglietti, coinvolgendo oltre 6.000 utenti e registrando più di 35.000 viaggi. L'assessore alla Mobilità , Domenico Scaramuzzi, annuncia il successo di questa iniziativa che promuove sistemi di trasporto integrati, favorendo una mobilità più sostenibile e conveniente per i cittadini. Da oggi, nuovi sviluppi sono attesi per migliorare ulteriormente il servizio.

Hanno superato quota 100mila euro gli incentivi utilizzati dagli utenti nell'ambito del progetto MaaS For Italy Bari, a fronte di oltre 6.000 persone iscritte alla misura sperimentale e oltre 35.000 viaggi effettuati. Lo rende noto l'assessore alla Mobilità Domenico Scaramuzzi.

